Dos muertos y nueve heridos tras atropello masivo en Canadá

Autoridades investigan si se trató de un hecho intencional; entre los heridos hay menores de edad.

Tragedia en Canadá. Dos personas murieron y nueve más resultaron heridas luego de ser atropelladas por una camioneta en la pequeña ciudad de Amqui, en el norte de Quebec, dijo la policía el lunes. El incidente sucedió poco después de las 15:00 horas (locales) en la principal calle de Amqui, una localidad de unos 6 mil habitantes.

Un hombre de 38 años fue arrestado en el lugar y se ha abierto una investigación para determinar si el atropello fue intencional, dijo a la AFP la portavoz de la Policía de Quebec, Helene St. Pierre. “Todo indica que es un evento aislado”, dijo. St. Pierre añadió que el conductor huyó de la escena, pero que luego se dirigió hacia una estación de policía cercana.

Testigos dijeron a medios locales que una camioneta atropelló a varias personas que transitaban por una acera y luego siguió avanzando por unos 400 o 500 metros, alcanzando a más peatones. Los paramédicos reportaron que hallaron a las víctimas tendidas a lado y lado del asfalto y la acera.

Los dos fallecidos son hombres, cuyas edades rondan los 60 y 70 años. Además, entre los heridos figuran tres niños. Dos de los lesionados permanecen en condición crítica, informó la policía.

“Mi corazón está con los ciudadanos de Amqui, Quebec”, dijo el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, en Twitter. “Estoy pensando en todos los afectados mientras esperamos más información sobre los trágicos eventos de hoy”, agregó.

My heart is with the people of Amqui, Quebec today. As we learn more about the tragic events that have taken place, I’m keeping everyone affected in my thoughts. And to the first responders: Thank you for acting quickly, courageously, and professionally.

— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) March 13, 2023