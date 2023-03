Secretario de Comunicación Social de la Presidencia no asiste a citación

La citación fue realizada por diputados del Grupo Parlamentario de Oposición.

El Secretario de Comunicación Social de la Presidencia, Kevin López no asistió a la citación realizada por diputados del Grupo Parlamentario de Oposición, programada para este 13 de marzo.

López se excusó basándose en que dichos legisladores “no tienen la calidad de presidente de Junta directiva, presidente de comisión o jefes de bloque legislativo” amparándose en artículos de la constitución y ley orgánica del Congreso.

El diputado Carlos Barreda le respondió “Sr. Kevin Alberto López la CC en el expediente respectivo NO limita la “invitación” a la cual usted si bien NO está obligado, no le impide participar. Lo volveremos a “invitar” y si no asiste pues tendremos que ir a buscarlo para que rinda cuentas como funcionario”.

#AHORA Secretario de Comunicación Social de la Presidencia, Kevin López Oliva, no asiste a citación de diputados del Grupo Parlamentario de Oposición (1/3) pic.twitter.com/k7wle6o93k — Publinews Guatemala (@PublinewsGT) March 13, 2023

