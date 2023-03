EE.UU. anunció medidas para rescatar la totalidad de dinero depositado en Silicon Valley Bank

El presidente estadounidense, Joe Biden, prometió en un comunicado la noche del domingo que hará "rendir cuentas" a los responsables de las quiebras bancarias.

Las autoridades estadounidenses anunciaron el domingo medidas para rescatar la totalidad del dinero depositado en el Silicon Valley Bank (SVB) y un segundo banco quebrado, y prometieron que otras instituciones ayudarán a solventar las necesidades de los clientes.

En un comunicado conjunto las agencias financieras y el Departamento del Tesoro dijeron que los depositantes del SVB tendrían acceso a “todo su dinero” desde el lunes 13 de marzo, y que los contribuyentes estadounidenses no pagarán por el descalabro.

Al mismo tiempo, la Reserva Federal (Fed, banco central), la Corporación Federal de Seguro de Depósitos (FDIC) y el Departamento del Tesoro dijeron que se haría la “reposición completa” a los depositantes del Signature Bank, un prestamista de nivel regional con sede en Nueva York con considerable exposición a las criptomonedas que fue cerrado el domingo tras desplomarse sus acciones.

Y en un precedente potencialmente importante, la Fed anunció que dispondrá de fondos adicionales para ayudar a los bancos a responder a las necesidades de sus depositantes, incluyendo los retiros.

“Estamos tomando medidas decisivas para proteger la economía estadounidense, fortaleciendo la confianza del público en nuestro sistema bancario”, dijeron las agencias en el comunicado.

“El sistema bancario estadounidense sigue siendo resiliente y contando con una base sólida”, debido en buena parte a las reformas hechas después de la crisis financiera de 2008, que introdujeron nuevas salvaguardas para la industria bancaria, agregaron.

“Estas reformas, combinadas con las medidas de hoy, demuestran nuestro compromiso a dar los pasos necesarios para asegurar que los ahorros de los depositantes permanezcan a salvo”.

El presidente estadounidense, Joe Biden, prometió en un comunicado la noche del domingo que hará “rendir cuentas” a los responsables de las quiebras bancarias, y añadió que la mañana del lunes se dirigirá a la nación para dar un mensaje tranquilizador sobre el sistema bancario.

