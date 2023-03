¿Cómo terminó una camioneta en la estación del Transmetro?

El incidente se registró en la estación del Transmetro, ubicada en la 18 calle y 7a. avenida de la zona 1 capitalina.

Un hombre en aparente estado de ebriedad ingresó su vehículo en una estación del Transmetro, ubicada en la 18 calle y 7a. avenida de la zona 1 capitalina, informó el director de comunicación social de la Entidad Metropolitana Reguladora de Transporte y Tránsito y sus Áreas de Influencia Urbana de Guatemala (Emetra), Amílcar Montejo.

De acuerdo con el director de Comunicación Social de Emetra, no se reportan personas lesionadas y personal de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Guatemala realizó las acciones correspondientes para habilitar el paso frente al edificio de la Tipografía Nacional.

Asimismo, se desconoce qué ocurrió con el automovilista y si la camioneta fue consignada por las autoridades correspondientes. Cabe destacar que la Ley para el Fortalecimiento de la Seguridad Vial establece multa desde los Q5 mil hasta los Q25 mil para quienes conduzcan bajo efectos de licor u otras drogas y pongan en peligro la vida de otras personas.

Tras difundirse el video de la camioneta en la estación del Transmetro, usuarios de las redes sociales reaccionaron al respecto con todo tipo de comentarios:

“Pero si tiene amigos políticos no pasa nada😏😏😏”; “Por qué no le consignaron el carro y lo llevaron a tribunales”; “ Por más que les dicen NO ENTIENDEN. Les dicen no manejen con alcohol y NO ENTIENDEN Soberbia y terquedad. Dicen: yo soy pilas yo puedo manejar ebiro”; “Motorista que compró carro y pensó que también podía subirse a la banqueta”, dicen algunos de los comentarios en la publicación del clip.