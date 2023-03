La lección que Siria y Turquía deja para Guatemala

El terremoto en Siria y Turquía que dejó miles de muertos evidenció la importancia del control de calidad de los materiales y de las construcciones.

El reciente terremoto en Siria y Turquía que dejó miles de muertos evidenció la importancia del control de calidad de los materiales y de las construcciones, para asegurar la inversión de una familia y sobre todo salvaguardar la vida humana. Guatemala un país vulnerable a los movimientos telúricos, cuenta con las Normas de Seguridad Estructural NSE, que regula especificaciones técnicas para la construcción de la vivienda y edificios en el país; sin embargo, en su mayoría solo es aplicado por las municipalidades de Guatemala y el área metropolitana, no así en el resto del país.

El ingeniero Fernando Callejas, experto y miembro de la Asociación Guatemalteca de Ingeniería Estructural y Sísmica (AGIES) explicó que en Guatemala ya existe una normativa, bastante acorde para el país; sin embargo, sólo lo aplica la Ciudad de Guatemala y otras municipalidades del departamento.

Cada municipalidad es responsable de que se cumpla con la normativa, que consiste en evaluar los procesos de revisión y normas de seguridad estructural que publica AGIES.

Dicha normativa ha evolucionado acorde a las necesidades y actualmente se encuentra en proceso de revisión las normativas de 2023 para 2024; para actualizar y mejorar las normas, explicó Callejas.

El profesional recordó que durante el sismo de magnitud 7.4 ocurrido el 7 de noviembre de 2012 y que afectó principalmente al departamento de San Marcos, Guatemala, se estableció que los daños fueron causados por los materiales inadecuados, además en esa ocasión no se percibió como una tragedia, debido a la poca densidad poblacional en la zona.

En ese terremoto se estableció que las viviendas estaban compuestas por muros de block con soleras y columnas que resisten normalmente uno o dos niveles, algo parecido a lo que ocurrió en Siria y Turquía, en dónde las construcciones iban más allá de los dos niveles, además del evidente uso de materiales inapropiados.

“El 50 por ciento de materia para construir es el cemento y el otro 50 por ciento es el acero, tenemos buena oferta de los dos productos nacionales, pero al transformarlo en otros productos como el block, no hay mucho control de calidad, es lo que representa un riesgo, al no tener un block normado, no adecuado y no certificado”, manifestó Callejas.