Conmemoran el Día Internacional de la Mujer

Distintas colectivos manifestaron distintas exigencias entre las que destacan la libertad de la exjefa de la FECI, Virginia Laparra.

Publicidad

Distintas organizaciones y colectivos de mujeres manifiestan en el Centro Histórico de la Ciudad de Guatemala, este 8 de marzo para conmemorar el Día Internacional de la Mujer.

Marta Godínez, de la Coordinadora 8 de Marzo, explicó que la violencia contra la mujeres es uno de los delitos más denunciado; sin embargo, no se le esta dando la atención oportuna, por un sistema de justicia cooptada.

“Hay problemas estructurales de concentración de la riqueza, y de un pacto de corruptos que sigue saqueando el erario del Estado”, denunció Godínez, durante la marcha que se realiza en la ciudad.

Durante la manifestación también llamaron a no dejarse sorprender y engañar durante las elecciones, debido a que se han inscrito a candidatos no idóneos, y a quienes ofrecen propuestas se les rechaza, “Salgamos a votar por personas idóneas y no por corruptos”, manifestó.

#AHORA Con motivo del #DíaInternacionalDeLaMujer, al menos 75 organizaciones participan en una manifestación que recorre el Centro Histórico. Marta Godínez, de la Coordinadora 8 de Marzo, sobre los motivos de la movilización | Vía Winston Cano pic.twitter.com/GN2SiVxSVM — Publinews Guatemala (@PublinewsGT) March 8, 2023

En Quetzaltenango también se realizó una caminata, que finalizó en el Parque Centroamérica de Quetzaltenango, en la misma exigieron la libertad de la exjefa de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FEC), Virginia Laparra.

Colectivo de mujeres de #Quetzaltenango este día realizó una caminata, finalizando en el parque central de la ciudad altense.

Via @wgcolloy#EUXela pic.twitter.com/pbaXNJsvUW — EUXela 91.1 (@EU_Xela) March 8, 2023

La fiscal de 42 años, detenida el 23 de febrero de 2022 fue acusada por supuesto “falso testimonio, abuso de autoridad y usurpación de funciones”. El arresto de Laparra y otros cinco fiscales fue ordenado por el Ministerio Público, entidad que dirige Consuelo Porras, a quien Washington incluyó en la llamada “Lista Engel” de personas del Triángulo Norte de Centroamérica implicadas en actos de corrupción o que socavan la democracia. Además, le prohibió ingresar a Estados Unidos.

Washington afirma que Porras lleva adelante una campaña de persecución contra fiscales de la FECI y antiguos investigadores de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), ente adscrito a la ONU que indagó prominentes casos de corrupción en el país entre 2008 y 2019.

En febrero también fueron arrestados cinco funcionarios de la FECI y la CICIG bajo cargos similares. Unos 25 fiscales, exfiscales y jueces están en prisión o fuera del país, pero Laparra es la primera en ser llevada a juicio.

Vía Winston Cano, Emisoras Unidas 89.7 FM*

(Visited 12 times, 12 visits today)

Publicidad