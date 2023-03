“Nosotras somos la voz de 56 niñas y lo único que queremos es justicia”

Esta fue una de las consignas que ofrecieron los familiares de las víctimas mortales del Hogar Seguro Virgen de la Asunción, quienes exigieron justifica tras seis años de la tragedia.

Con playeras negras con diseños de mariposas y girasoles amarillos, las sobrevivientes y familiares de las víctimas mortales del incendio en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción les rindieron homenaje este martes 7 de marzo, cuando están por cumplirse seis años de la tragedia.

La actividad fue realizada en la plaza de la Constitución, zona 1, con el objetivo de honrar sus memorias y exigir que se haga justicia por la muerte de 41 niñas y adolescentes y las heridas que sufrieron otras 56 menores de edad.

Los ciudadanos expusieron una serie de consignas, entre estas: “No eran calladitas y eso no les gustó. Defendieron sus derechos y el Estado las quemó”, “Las niñas no se tocan, no se violan, no se queman y no se matan”.

“Una justicia lejana”

Los presentes destacaron que muchas circunstancias han impedido que se dé continuidad a las audiencias, tomando en cuenta que en lo que va del año ya se ha suspendido en cuatro ocasiones el inicio del juicio contra los implicados.

Asimismo, señalaron que es lamentable que después de tanto tiempo la justicia aún se vea lejana. “Condenamos la constante cancelación de audiencias y el uso malicioso de la justicia por parte de abogados defensores y algunos operadores de justicia”, dijeron.

De igual forma, manifestaron que los afectados tienen derecho a que se deduzcan responsabilidades y no quede impune ningún autor intelectual ni material del crimen.

Una canción para las víctimas

Una de las jóvenes que sobrevivió al incendio les dedicó una canción a sus compañeras fallecidas. “Al escuchar esto tal vez se sorprendan, pero solamente lo hago para que nos entiendan”, dijo al inicio.

Además, en el tema explicó que las menores no eran delincuentes ni criminales, por lo cual pidió que no se les señale.

“Justicia para las sobrevivientes que quieren hacer el bien, justicia para las niñas que tenían un sueño también”, detalla otra parte de su composición.

