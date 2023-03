Estados Unidos requirió la detención provisional y la formal extradición del parlamentario bajo supuestos cargos relacionados con el narcotráfico.

Publicidad

El diputado del Congreso de la República, José Ubico, requerido en extradición por la justicia de los Estados Unidos de América, por su posible implicación en delitos relacionados con el narcotráfico, decidió no acudir a la Sala Primera de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal, a entregar sus pruebas de descargo por el proceso de retiro de inmunidad que se sigue en su contra.

En su lugar envió a su abogado quien entregó una excusa para no presentarse, no obstante, el juez pesquisidor consideró que el citado fue el parlamentario y no su abogado, por lo tanto no aceptó la excusa y apercibió al congresista José Ubico, para que presente sus pruebas de descargo, antes que finalice el plazo para entregar el informe de las pesquisa, a la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

El pasado 16 de febrero se confirmó que la Corte de Constitucionalidad (CC) no otorgó un amparo provisional solicitado por Ubico, con el que buscaba dejar sin efecto la resolución de la CSJ, de fecha 10 de enero, que le dio trámite a la solicitud de retiro de inmunidad promovida por el Ministerio Público (MP).

En esa oportunidad la CC indicó en la parte resolutiva que, “Las circunstancias no lo hacen aconsejable y porque no se dan los supuestos que prevé el artículo 28 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, se deniega el amparo provisional solicitado”.

Retiro de inmunidad

El 28 de diciembre de 2022, el Ministerio Público informó que el proceso de retiro de inmunidad surgió a raíz de una petición del Gobierno de los Estados Unidos, que requirió la detención provisional y la formal extradición del parlamentario, el órgano encargado de la persecución penal informó que se presentó una acusación en la Corte Distrital de Estados Unidos para el Distrito Este de Texas bajo supuestos cargos relacionados con el narcotráfico.

Por este caso, también solicitó el retiro de inmunidad de Freddy Arnoldo Salazar Flores, diputado suplente al Parlamento Centroamericano; Crystian Omar Escobar Ángel, alcalde de El Rodeo, San Marcos y Esvin Fernando Marroquín Túpas, alcalde de Cuilapa, Santa Rosa; cada uno de estos procesos continúa el trámite respectivo en las instancias correspondientes.

Condena

Ubico, recibió una condena por señalamientos de narcotráfico en Estados Unidos. También fue incluido en el listado de funcionarios acusados de corrupción del Triángulo Norte de Centroamérica, publicado por el Departamento de Estado.

“José Armando Ubico Aguilar, diputado de un partido político, fue condenado a 46 meses de prisión en 2003, en Estados Unidos por tráfico de heroína. Después de su liberación anticipada en libertad condicional, en 2005 y posterior deportación, Ubico fue elegido para el Congreso”, así es como el informe, que incluye a personas señaladas de actos de corrupción, describe al diputado Ubico.

Vía Oscar Canel, Emisoras Unidas 89.7 FM*

(Visited 1 times, 1 visits today)

Publicidad