Manuel Baldizón busca inscripción como candidato pese a negativa del TSE

Baldizón anunció que agotará todas las instancias hasta ser inscrito como candidato a diputado al Congreso de la República.

El equipo legal del partido político Cambio está examinando la resolución del Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral (TSE), que ha rechazado la solicitud de inscripción de Manuel Baldizón como candidato a diputado por el Listado Nacional.

Baldizón, en una declaración en San Pedro Sacatepéquez, ha afirmado que su equipo legal está revisando cuidadosamente los detalles del caso. “Como doctor en derecho puedo decir que existe el derecho de territorialidad, que significa que la ley se aplica en Guatemala. No se puede tomar en consideración una sentencia extranjera, porque somos una república soberana e independiente.

“Existe el derecho de presunción de inocencia, vital y elemental en todo proceso. No he sido vencido en juicio, soy inocente de lo que se me acusa (en Guatemala); Baldizón es querido. Soy respetuoso del estado de Derecho y de la ley, pero agotaré hasta las últimas instancias para poder ser inscrito y trabajar en beneficio del país”, destacó el candidato.