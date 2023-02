José Rubén Zamora es ligado a proceso por el caso “Conspiración para la obstrucción de la justicia”

"Aunque el señor juez, lo respeto, y crea que en Guatemala hay una democracia, aquí hay una dictadura muy cerca de quitarse el disfraz y ser tiránica y fascista, y no le gusta a los disidentes y opositores", dijo Zamora tras concluir la audiencia.

El director del medio “elPeriódico“, José Rubén Zamora Marroquín, fue ligado a proceso penal por el caso “Conspiración para la obstrucción de la justicia”, en un segundo proceso que se lleva en su contra por parte de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) del Ministerio Público (MP).

La resolución del juez Jimmy Bremer se dio durante la continuación de la audiencia de primera declaración en el Juzgado Décimo Penal.

Zamora Marroquín brindó algunas declaraciones tras concluir la audiencia y se refirió a la apertura de investigación en contra de periodistas y jueces que ordenó el juez Bremer.

“Creo que tengo prohibición de hablar con gente de “elPeriódico”, entonces jamás lo he hecho. Me sorprende que digan que soy el coordinador de una conspiración de la prensa para destruir fiscales y jueces; eso es falso”.

Asimismo, indicó que, según su criterio, en el país no existe democracia sino una dictadura.

“Aunque el señor juez, lo respeto, y crea que en Guatemala hay una democracia, aquí hay una dictadura muy cerca de quitarse el disfraz y ser tiránica y fascista, y no le gusta a los disidentes y opositores.

Por otro lado, Zamora indicó que existe persecución en contra de “otra gente” que no está de acuerdo con el sistema.

La fiscalía indicó que desde que se realizó el allanamiento en el domicilio de Zamora Marroquín se presentaron personas intentando obstaculizar la labor del Ministerio Público.

“¿Por qué digo obstaculizar? Porque intentaban entrar, no se esperaban, no permitían que llegaran vehículos, le tomaban fotografías a todo el que entraba; lo que estaba ocurriendo adentro de la residencia del señor Zamora, no tenía nada que envidiarle a lo que estaba sucediendo afuera”, dijo la fiscal del MP.