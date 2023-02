EEUU inculpa por narcoterrorismo a 13 líderes pandilleros centroamericanos

Las autoridades judiciales también anunciaron la detención de tres de los mayores líderes de la Mara Salvatrucha.

La justicia estadounidense inculpó a 13 líderes de la pandilla centroamericana Salvatrucha (MS-13) por delitos de narcoterrorismo que habrían cometidos durante dos décadas en los Estados Unidos, El Salvador y México.

Las autoridades judiciales también anunciaron la detención de tres de los mayores líderes de esta “organización criminal transnacional” a su llegada al aeropuerto de Houston, Texas, tras ser expulsados de México.

Se trata de Vladimir Antonio Arévalo Chávez, también conocido como “Vampiro de Monserrat Criminales”, Walter Yovani Hernández Rivera, alias “Baxter de Park View” y Marlon Antonio Menjívar Portillo, (“Rojo de Park View”). Los tres serán trasladados a Nueva York para ser juzgados por la corte de Central Islip, dependiente del Tribunal Federal de Brooklyn, anunciaron fuentes judiciales.

Otros cuatro acusados, Jose Wilfredo Ayala Alcántara, alias “Indio de Hollywood”, Jorge Alexander De La Cruz, “Cruger de Peatonales”, Juan Antonio Martínez Abrego “Mary Jane de Hollywood” y Francisco Javier Román Bardales (“Veterano de Tribus”), están fugitivos.

