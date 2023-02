Reuniones entre magistrados del TSE y fiscales políticos podrían seguirse haciendo en secreto

La magistrada del Tribunal Supremo Electoral (TSE) Irma Elizabeth Palencia justificó las reuniones que se realizan con los representantes de las agrupaciones políticas cada semana a puerta cerrada.

El hermetismo y las dudas que generó la restricción del acceso de los medios de comunicación a las reuniones entre autoridades del TSE y fiscales políticos obligó a que la titular del ente electoral aclarara la decisión.

Palencia, quien está a cargo del órgano durante las elecciones. Defendió esa decisión comentando que por votación de 14 representantes de partidos políticos se acordó no dar participación a los reporteros.

Las reuniones entre políticos y magistrados se llevan a cabo una vez a la semana desde que inició el proceso electoral.

“Nosotros hicimos el ejercicio democrático interno que, aunque manifiesten que así se ha hecho siempre, el asunto es que son reuniones técnicas, por lo que estén presentes todos los jefes, directores y da chance para que ellos contesten todas las dudas que se tengan”, argumentó la magistrada.

De acuerdo con Palencia, algunos representantes de las organizaciones políticas comentaron en público y en privado que no era adecuado dejar “entrar a la prensa”. Porque creían que se perdería el sentido y podría convertirse en una tarima, sabiendo que los medios graban e iban a aprovechar para enviar mensajes y ganar simpatías.

No obstante, Palencia no acepta que algunos partidos políticos manejen dos discursos, pues en las reuniones digan que no y en declaraciones cuestionen la restricción.

Aunque la presidenta del TSE explicó que las reuniones son para avanzar en resolver temas “técnicos” con los representantes políticos. Y el acceso a los medios no se abordará en la próxima reunión.

Limitan acceso desde el TSE

El acceso de los medios de comunicación a las reuniones se ha permitido en procesos electorales anteriores, por lo que ahora generó suspicacias.

Los partidos políticos que respaldaron que los reporteros estuvieran presentes fueron los partidos Compromiso, Renovación y Orden (Creo), Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP). También Semilla, VOS y Winaq.

Sin embargo, Palencia, en las conferencias, se ha mostrado molesta a las interrogantes de los reporteros sobre las decisiones internas del TSE y de los políticos. Que solo buscan quedar bien con las agrupaciones partidistas, como ocurrió con la modificación de los reglamentos.

Ordenan retirar publicidad política

Por aparte, el TSE notificó a las municipalidades de Guatemala, Villa Nueva y Mixco retirar la publicidad política que se encuentra en postes. Por lo que hace un llamado a los partidos políticos a cumplir con la Ley Electoral y de Partidos Políticos de quitarla en las próximas 48 horas. Ya que la campaña electoral se podrá realizar a partir del 27 de marzo y finalizará 36 horas antes de los comicios.

