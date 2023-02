Los misteriosos objetos que han sido derribados por Estados Unidos

El viernes, aviones de combate estadounidenses derribaron otro objeto frente al norte de Alaska, dijo el ejército, y agregó que estaba "dentro del espacio aéreo soberano y sobre las aguas territoriales de Estados Unidos".

El derribo de un enorme globo chino frente a la costa de Estados Unidos, seguido de otros dos de objetos más pequeños sobre Alaska y Canadá, generó preocupaciones sobre la seguridad de América del Norte y tensó aún más las relaciones con China.

Esto es lo que sabemos hasta ahora:

Los incidentes comenzaron a fines de enero, cuando un globo chino gigante, al cual funcionarios de Washington calificaron de espía, estuvo a la deriva durante días en los cielos estadounidenses antes de ser derribado el 4 de febrero por un avión F-22 frente a la costa de Carolina del Sur.

China insistió en que el globo estaba realizando una investigación meteorológica.

El Pentágono dijo que tenía una góndola del tamaño de tres autobuses y que pesaba más de una tonelada, así como que estaba equipado con múltiples antenas y paneles solares lo suficientemente grandes como para alimentar varios sensores de recopilación de inteligencia.

Luego, el viernes, aviones de combate estadounidenses derribaron otro objeto frente al norte de Alaska, dijo el ejército, y agregó que estaba “dentro del espacio aéreo soberano y sobre las aguas territoriales de Estados Unidos”.

Este objeto carecía de cualquier sistema de propulsión o control, según las autoridades.

El sábado, un avión F-22 estadounidense, siguiendo órdenes de ese país y de Canadá, derribó un “objeto aerotransportado a gran altitud” sobre el territorio central de Yukón, en Canadá, a unos 160 kilómetros de la frontera con Estados Unidos, por considerar que representaba una amenaza para la aviación civil.

Canadá lo describió como cilíndrico y más pequeño que el primer globo. La ministra de Defensa Anita Anand no quiso especular sobre si era de origen chino.

El líder de la mayoría del Senado de Estados Unidos, Charles Schumer, quien fue informado por la administración de Biden luego del último incidente, dijo el domingo que los dos últimos objetos probablemente eran globos, “pero mucho más pequeños que el primero”, y que ambos volaban a unos 12.200 metros de altura.

Funcionarios estadounidenses describieron los dos nuevos objetos como del tamaño de un Volkswagen Escarabajo.

Equipos militares, que trabajan con aviones, botes y minisubmarinos, están recorriendo las aguas poco profundas de Carolina del Sur. Las imágenes militares mostraron la recuperación de un gran trozo de globo.

La Oficina Federal de Investigaciones asumió la custodia de los restos para su análisis.

Las operaciones para recuperar el segundo objeto continúan en el hielo marino cerca de Deadhorse, Alaska. “Las condiciones climáticas del Ártico, incluida la sensación térmica, la nieve y la luz diurna limitada” inciden en las operaciones, dijo el ejército.

Los equipos de recuperación, respaldados por un avión de patrulla canadiense CP-140, están buscando restos del tercer objeto en el Yukón, indicó Anand el sábado. El Pentágono señaló que el FBI está trabajando en estrecha colaboración con la policía canadiense.

El domingo cazas estadounidenses derribaron por orden de Biden un nuevo objeto que sobrevolaba el lago Hurón, en la frontera de Estados Unidos y Canadá, “por precaución”.

I ordered the take down of an unidentified object that violated Canadian airspace. @NORADCommand shot down the object over the Yukon. Canadian and U.S. aircraft were scrambled, and a U.S. F-22 successfully fired at the object.

— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) February 11, 2023