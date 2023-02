Terremoto en Turquía y Siria deja más de 25 mil muertos

Frío vulnera rescates en Siria y Turquía tras terremoto.

La ayuda internacional llegaba lentamente este sábado a partes de Turquía y Siria devastadas por el masivo terremoto, que dejó ya más de 25 mil muertos y cientos de miles de personas en necesidad. Funcionarios y médicos precisaron que se reportan 21 mil 848 fallecidos en tierras turcas y 3 mil 553 en territorio sirio desde el lunes que se produjo el sismo de magnitud 7.8, lo que eleva el total confirmado a 25 mil 401 víctimas fallecidas

El frío gélido en la zona dificulta los rescates y redobla el castigo sobre una población desesperada. Según la ONU, al menos 870 mil personas precisan urgentemente comida y, solo en Siria, 5,3 millones de personas se quedaron sin casa.

“Cuando veo los edificios destruidos, los cadáveres, no es que no pueda ver dónde estaré en dos o tres años, es que no puedo imaginar dónde estaré mañana”, dijo con los ojos llenos de lágrimas Fidan Turan, una pensionista en la ciudad turca de Antakya (sur). “Hemos perdido 60 miembros de nuestra familia extensa. ¡Sesenta! ¿Qué puedo decir? Es la voluntad de Dios”, agregó.

El Programa Mundial de Alimentos pidió 77 millones de dólares para aportar raciones de comida a al menos 590 mil personas desplazadas a causa del terremoto en Turquía y 284 mil en Siria.

La oficina de Derechos Humanos de la ONU urgió el viernes a todas las partes en la zona afectada, donde operan militantes kurdos y rebeldes sirios, a permitir el acceso humanitario.

El Partido de los Trabajadores del Kurdistán, considerado grupo terrorista por Ankara y sus aliados occidentales, anunció que suspendía su lucha armada para contribuir a los trabajos de recuperación.

Y en Siria, el gobierno anunció que autorizará el suministro de ayuda internacional a las zonas controladas por los rebeldes en el noroeste del país, castigado por el sismo.

🚨 #Earthquake in Syria: What is the United Nations waiting for?

A call to sign an urgent petition calling on UN Secretary-General António Guterres to ensure the use of all crossings into NW #Syria and to provide aid and equipment.

SIGN THE PETITION: https://t.co/iY4VajmWbO pic.twitter.com/4T7S1VWWdI

— The White Helmets (@SyriaCivilDef) February 10, 2023