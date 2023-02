Tribunal de Nicaragua confirma liberación y “deportación” de 222 presos

Los presos políticos fueron privados de sus derechos como nicaragüenses y declarados "traidores a la patria".

Un tribunal de Nicaragua confirmó este jueves 9 de febrero, la liberación de 222 opositores que se encontraban recluidos en varias cárceles, quienes fueron declarados “traidores a la patria” y “deportados” de inmediato a los Estados Unidos.

“Se ordena la deportacion inmediata y ya efectiva de 222 personas. Dichas personas ya fueron deportadas del país”, declaró Octavio Rothschuh, presidente de la Sala Uno del Tribunal de Apelaciones de Managua, a medios oficialistas nicaragüeses.

El juez no entregó la lista de los excarcelados, pero dijo que todos ellos fueron privados a perpetuidad de sus derechos políticos y declarados “traidores a la patria”.

La noticia había sido anunciada poco antes por familiares y opositores exiliados, que indicaron que entre ellos figuraban la excomandante sandinista Dora María Téllez, la exprecandidata presidencial Cristiana Chamorro o Juan Lorenzo Holmann, pero no el obispo Rolando Álvarez ni otros sacerdotes.

El jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Antony Blinken, elogió la liberación de más de 200 opositores presos en Nicaragua y dijo que podría abrir el camino para más diálogo con el mandatario Daniel Ortega.

“La liberación de estos individuos, uno de los cuales es ciudadano estadounidense, por parte del gobierno de Nicaragua marca un paso constructivo para abordar los abusos contra los derechos humanos en el país y abre la puerta a más diálogo entre Estados Unidos y Nicaragua sobre temas que preocupan”, dijo el secretario de Estado estadounidense en un comunicado.

We welcome the 222 Nicaraguan political prisoners released by the Government of Nicaragua today. We will continue to support improved conditions for the Nicaraguan people.

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) February 9, 2023