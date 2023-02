VIDEO. Conduce su moto sin una mano y su caída se hace viral en Retalhuleu

El hombre, que quiso lucirse haciendo este tipo de arriesgada acrobacia en la vía pública, no llevaba casco y hasta se quedó sin un zapato.

En una cámara de seguridad quedó grabado un motorista que conducía con una sola mano por las calles de Retalhuleu. Sin embargo, esta arriesgada maniobra provocó que perdiera el control del timón y sufrió una leve caída. Los daños que sufrió su vehículo son moderados, pero su celular no contó con la misma suerte, pues al momento del accidente el móvil salió por los aires, así como su zapato.

El hombre, que quiso lucirse haciendo este tipo de arriesgada acrobacia en la vía pública, no llevaba casco. El video no tardó en hacerse viral y ya acumula miles de visualizaciones, según una publicación de Emisoras Unidas Costa Sur.

En el clip se observa que el motorista tras sufrir la caída deja su motocicleta en medio de la calle y renqueando se dirige a recoger su celular. Segundos después, cerca de donde cayó su teléfono, pasó un mototaxi a excesiva velocidad que pudo ocasionar otro accidente.

El video ya supera las 4 mil visitas en Facebook y acumula una serie de comentarios:

“No es por hablar mal, pero por esos pilotos ineptos sufre otra pobre persona que va bien…. Ojalá averiguen bien quién es y que lo multen como debe ser”; “Ah, por no dejar de chatear seguramente..”; “Por imprudente, no entienden que no deben manejar y llevar el celular en la mano”; “La Policía Municipal de Tránsito debe actuar en este tipo de casos que se pone en riesgo la vida de las otras personas que circulan por el área”, dicen algunos de los comentarios.