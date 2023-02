Bus se estrella contra guardería; dos niños fallecidos y otros seis heridos

Testigos sugirieron que el conductor del vehículo, quien fue detenido, pudo haber actuado deliberadamente.

Un bus se estrelló contra una guardería infantil ubicada en Laval, en la provincia de Quebec, Canadá, dejando al menos dos niños fallecidos y otros seis heridos, informaron autoridades. El conductor del vehículo fue arrestado por “homicidio y conducción temeraria”, dijo la policía. Testigos sugirieron que el sospechoso pudo haber actuado deliberadamente.

“El conductor, un hombre de 51 años, fue arrestado por homicidio y conducción temeraria”, dijo la portavoz de la policía de Laval, Erika Landry, ante periodistas. La vocera explicó que los seis menores que fueron trasladados al hospital “están fuera de peligro”.

El autobús parecía haberse estrellado contra un costado de la guardería, que no está ubicado cerca de la carretera sino cerca de un estacionamiento. Parte del techo se derrumbó sobre la parte delantera del vehículo. Un gran perímetro de seguridad se dispuso alrededor del inmueble parcialmente destruido, dijo la policía de Laval.

“La clase de los niños más grandes es la que se vio afectada”, señaló una madre con su hijo en brazos. “Es un shock, muchos padres están en pánico porque aún no pueden acercarse al lugar y sus hijos están ahí”, añadió. “Ayudé a detener al conductor que salió del autobús”, dijo otro padre de familia, entre lágrimas.

Un helicóptero sobrevolaba a intervalos regulares, constató un periodista de la AFP.

El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, se dijo “devastado” por el incidente. “No puedo imaginar por lo que están pasando las familias. Pero obviamente, si hay algo que el gobierno federal pueda hacer, estará allí”, declaró Trudeau a periodistas en el Parlamento canadiense, en Ottawa.

My heart is with the people of Laval today. No words can take away the pain and fear that parents, children, and workers are feeling – but we are here for you. I’m keeping everyone affected by this unfathomable, tragic event in my thoughts.

— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) February 8, 2023