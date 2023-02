Transporte pesado protagoniza múltiple colisión en ruta al Pacífico

Un vehículo y sus ocupantes quedó atrapado entre dos vehículos del transporte pesado.

Bomberos Voluntarios reportaron una múltiple colisión en el kilómetro 13 de la ruta al Pacífico, durante la madrugada de este 1 de febrero.

Un vehículo y sus ocupantes quedó atrapado entre dos vehículos del transporte pesado, además un motociclista fue alcanzado en el accidente, al lugar acudieron los bomberos quienes lograron rescatar a los ocupantes del automotor particular, los involucrados no sufrieron lesiones, por lo que no fue necesario su traslado a un hospital informaron los socorristas.

Km. 13 ruta al pacifico cuesta de Villa Lobos colisionaron varios vehículos, Bomberos Voluntarios se movilizaron al lugar, evaluaron a tripulantes, resultaron ilesos.- pic.twitter.com/ubf5ghNSho — Bomberos Voluntarios (@BVoluntariosGT) February 1, 2023

Henry Quevedo, portavoz de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) también reportó otro accidente de tránsito entre un automóvil y una patrulla de la Policía Nacional Civil (PNC), en la calzada Raúl Aguilar Batres y 39 calle de la zona 11, con sentido sur.

Los Motorista falleció tras ser atropellado en el kilómetro 41 de la ruta Interamericana

Hombre cae de bus en marcha

Un hombre resultó herido al caer de un autobús en marcha en el kilómetro 30 de la ruta que de San Lucas Sacatepéquez conduce a la Antigua Guatemala, elementos de los Bomberos Municipales Departamentales le brindaron atención prehospitalaria para luego ser trasladado a la emergencia del Hospital Nacional de la Antigua, presentando posible fractura en ambas muñecas y golpes en diferentes partes del cuerpo.

Un accidente similar ocurrió el 31 de enero pasado cuando una mujer de 50 años aproximadamente, murió al caer de un bus en marcha en la 21 avenida sector B-1, de boulevard de Balcones de San Cristóbal, zona 8 de Mixco, informaron los Bomberos Voluntarios.

Tras la caída de la mujer un automovilista la esquivo, pero chocó contra un poster del tendido eléctrico. Personas que transitaban por el lugar alertaron a los Bomberos, quienes llegaron al lugar y al evaluar a la mujer, determinaron que había muerto por politraumatismo.

Las causas por las que cayó del bus en marcha son inciertas, y las autoridades trabajan para determinar la causa del accidente.

