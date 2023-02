Presentan iniciativa de ley para reactivación de la pena capital

"Ojalá que el Congreso le devolviera lo que la Constitución le dice al Presidente, el derecho del recurso de gracia para que la aplicación de la pena de muerte en Guatemala pudiera ser efectiva", dijo el presidente Giammattei una semana atrás.

Varios diputados al Congreso de la República, incluida la presidenta de dicho organismo, diputada Shirley Rivera, presentan una iniciativa para la aplicación del recurso de gracia o indulto presidencial de la pena de muerte.

Los legisladores detallaron que a la fecha dicha pena no ha sido abolida y que es inaplicable porque existe un vacío legal para su aplicación y por ello pretenden crear el engranaje jurídico ausente.

Dicho proyecto de ley fue enviado a las comisiones de Defensa Nacional y de los Derechos Humanos para sus análisis y dictamen en forma separada.

Los diputados que presentaron dicha iniciativa son:

Este proyecto argumenta que la Constitución Política de la República en su artículo 18 regula lo referente a la aplicación de la pena de muerte, estableciéndose como requisito previo a su aplicación, la admisibilidad de todos los recursos legales pertinentes, luego de lo cual podrá aplicarse dicha pena.

Por otra parte, indican que en el año 2000 el Congreso derogó el decreto de ley 159 que databa desde 1982 y el cual facultaba al Presidente para que indultara la pena de muerte a una inferior a los condenados por los delitos establecidos en el código penal.

Además explican que a la fecha la pena de muerte es inaplicable como consecuencia de existir un vacío legal, que ocasiona la falta de certeza jurídica al no contar el condenado a pena de muerte, con el debido recurso final qué es el indulto o perdón presidencial, con lo cual se violenta el debido proceso y el derecho de petición.

Afirman que este vacío legal constituye un obstáculo para la debida aplicación de la pena de muerte al no existir un procedimiento adecuado para cumplir con la normativa constitucional, por lo que indican que resulta necesario crear el mecanismo legal idóneo para cumplir con la finalidad que esta persigue.

Asimismo, se señala que en la legislación no existe regulación alguna acerca de la aplicación del indulto o Derecho de Gracia por lo que corresponde al Estado de Guatemala la responsabilidad de crear ese mecanismo idóneo de aplicación de recurso de gracia, indulto o conmutación de la pena con la mayor claridad precisión y sencillez posible.

Finalmente, se indica que a la fecha la pena de muerte no ha sido abolida por el Congreso por lo que resulta imperativo regular nuevamente el procedimiento específico para la debida aplicación del indulto, derecho de gracia o conmutación de la pena de muerte.

Por su parte, el presidente Alejandro Giammattei se refirió al mismo tema mientras realizaba su discurso en el acto de graduación de la LIV promoción de agentes de la Policía Nacional Civil, el viernes, 27 de enero.

Reseñó sobre la muerte de un agente cuando se realizaban unos desalojos en Alta Verapaz.

Por otra parte, y a modo de presagio, dijo lo siguiente: “Ojalá que el Congreso le devolviera lo que la Constitución le dice al Presidente de la República, el derecho del recurso de gracia para que la aplicación de la pena de muerte en Guatemala pudiera ser efectiva”.

“Porque no me temblaría la mano, si son llevados o condenados a pena de muerte a los que mataron a esa niña de siete años recientemente en Villa Nueva. No me temblaría la mano en denegar el recurso de gracia y que paguen con su vida los desgraciados que le desgraciaron la vida no solo a la niña sino a toda su familia”, finalizó sobre dicho tema.