¡Caos vial en la Ciudad! Usuarios se quejan por tráfico pesado desde las 5 horas

¿Cómo una persona debe ser productiva y rendir en su trabajo luego de levantarse a las 3:30 a. m. y encontrar cola antes de las 5 a. m.? criticó una usuaria afectada por los congestionamientos de este miércoles.

Publicidad

Durante las primeras horas de este miércoles, 1 de febrero, se registraron varios y aparatosos accidentes de tránsito que afectaron severamente el tránsito vehicular y se reportó fuertes congestionamientos desde las 5 horas.

¿Cómo una persona debe ser productiva y rendir en su trabajo luego de levantarse a las 3:30 a. m. y encontrar cola antes de las 5 a. m.?, criticó una usuaria afectada por los congestionamientos desde primera hora, especialmente en el sur de la Ciudad.

Uno de los accidentes más aparatosos, que llevó más de cinco horas para ser retirado del lugar del siniestro, ocurrió en la cuesta de Villalobos. Se trata de una múltiple colisión en el kilómetro 13 de la ruta al Pacífico.

Un vehículo y sus ocupantes quedaron atrapados entre dos vehículos del transporte pesado, además un motociclista fue alcanzado en el accidente, al lugar acudieron los bomberos quienes lograron rescatar a los ocupantes del automotor particular, los involucrados no sufrieron lesiones, por lo que no fue necesario su traslado a un hospital.

Solo se reportan daños materiales en el accidente de la bajada de Villa Lobos km 13 CA-9. Se procede a movilizar los vehículos involucrados. #TransitoVN pic.twitter.com/gOIFekHpsF — TRANSITO VILLA NUEVA (@PMT_VILLANUEVA) February 1, 2023

Otro siniestro se registró en la calzada Aguilar Batres y 39 calle de la zona 11. Los vehículos involucrados en el hecho vial fueron retirados poco antes de las 6 horas, pero el tráfico se vio afectado en ese sector desde antes de las 5 a. m.

Se retiran vehículo involucrados en una colisión sobre la calzada Raúl Aguilar Batres y 39 calle zona 11. #TransitoVN pic.twitter.com/xdupEfw2W0 — TRANSITO VILLA NUEVA (@PMT_VILLANUEVA) February 1, 2023

Otro vehículo volcó en el anillo Periférico y 2 calle de la zona 3, atrás de Barrio Leon Tolstoi. Esto impactó el tránsito vehicular hacia el Periférico desde puente Incienso hacia Avenida Elena en búsqueda de Calle Martí.

Usuarios en redes sociales mostraron su frustración ante el congestionamiento que deben sufrir a pesar de que inician sus jornadas, para dirigirse a sus labores, desde las 3 de la mañana.

En el debate surgió una de las soluciones de los países desarrollados al tema del tránsito vehicular: el transporte público. “Necesitamos un transporte público bueno, efectivo y dispuesto para todos. Sería fantástico aprovechar el tiempo para leer, qué digo, para vivir”, comentó un usuario.

¿La ciudad es mi casa? ¡No! ¡Mi casa no es un caos! Necesitamos un transporte público bueno, efectivo y dispuesto para todos. Sería fantástico aprovechar el tiempo para leer, qué digo, para vivir. Urge un cambio en el (des)gobierno municipal!#TraficoGT #Guatemala pic.twitter.com/0HM4HX74Gi — Jonathan Menkos Zeissig (@jmenkos) January 27, 2023

Uffa cómo se siente que ya se incorporaron los universitarios y los nenes de colegio que faltaban al tráfico GT divino santo que nos dejó el buen colocho Arzú con sus cien años de administración en la ciudad del futuro vaa ustedes. — Jeanny Ivanna Chapeta (@JeannyChapeta) February 1, 2023

Lo que miras en el retrovisor cuando querés cambiarte de carril #TraficoGt pic.twitter.com/vgTuJdkbWs — DªvºrGt (@SoloDavor) January 24, 2023

(Visited 687 times, 687 visits today)

Publicidad