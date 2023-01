Difunden videos de la brutal golpiza de policías a Tyre Nichols

Los cinco oficiales, que también son todos afrodescendientes, enfrentan cargos de homicidio en segundo grado, asalto agravado, secuestro agravado, mala conducta oficial y opresión oficial. *Imágenes fuertes.

Las autoridades de Memphis difundieron el viernes más de una hora de imágenes de la violenta paliza propinada a Tyre Nichols, en la que los agentes sujetaron al automovilista negro y le golpearon repetidamente mientras gritaba llamando a su madre.

El vídeo salió a la luz un día después de que los cinco oficiales, todos ellos afroamericanos, fueran acusados de asesinato por la muerte de Nichols.

Las imágenes muestran a la policía golpeando salvajemente al trabajador de FedEx, de 29 años, durante tres minutos, mientras le gritaban obscenidades durante todo el ataque.

El equipo jurídico de la familia Nichols ha comparado la agresión con la infame paliza que la policía propinó en 1991 al motorista de Los Ángeles, Rodney King.

Police Body Cam Footage of the deadly beating of Tyre Nichols released. This is a long watch. There may be more footage that I have not been able to access. I do not know the details.

Tras la paliza, los agentes se arremolinaron durante varios minutos mientras Tyre Nichols yacía apoyado contra el coche y luego se desplomaba en la calle.

Ciudades de todo el país se prepararon para grandes manifestaciones. Los familiares de Nichols instaron a sus seguidores a protestar pacíficamente.

If you’re rioting, you’re revictimizing the family of Tyre Nichols. You’re selfish. You aren’t doing it for him or justice. You’re ruining a community. His Mom begged y’all not to do it. The 5 police are all charged and in jail. Justice is being served. pic.twitter.com/Wuv13cSiQU

— Robby Starbuck (@robbystarbuck) January 28, 2023