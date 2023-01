Siete personas pierden la vida tras balacera en California

El sospechoso, que fue detenido por las autoridades, fue identificado como Zhao Chunli, de 67 años.

Al menos siete personas perdieron la vida y otras resultaron gravemente heridas luego de dos tiroteos que tuvieron lugar en Half Moon Bay, al norte de California, según dieron a conocer medios estadounidenses.

El sheriff del condado de San Mateo dijo en Twitter que oficiales respondieron a “un incidente de tiroteo con múltiples víctimas” y que un sospechoso había sido detenido. Las cadenas locales afiliadas de NBC y ABC reportaron la misma cifra de cuatro muertos en ambas ubicaciones.

The Sheriff's Office is responding to a shooting incident with multiple victims in the area of HWY 92 and the HMB City limits. Media is requested to approach from the north and stage at the Half Moon Bay substation at 537 Kelly Ave. in Half Moon Bay

Posteriormente también se informó que la balacera tuvo lugar en el área de HWY 92 y los límites de la ciudad de HMB. “Se solicita a los medios que se acerquen desde el norte y se presenten en la subestación de Half Moon Bay en 537 Kelly Ave. en Half Moon Bay”, se indicaba.

Four people were killed and another three critically injured following shooting in Half Moon Bay Monday (Jan.23) afternoon.

A suspect is in custody, the San Mateo County Sheriff's Office confirmed.#shootiing #MoonBay 📍#California #USA #icr360 #NewsUpdate pic.twitter.com/mtQC1wSFb2

— International Crisis Room 360 (@ICR360) January 24, 2023