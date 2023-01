Murió el sospechoso de tiroteo en California, dice la policía

El sheriff del condado de Los Ángeles, Robert Luna, indicó que se rastreó una camioneta que tenía aviso de búsqueda y que cuando los agentes se acercaron, escucharon un disparo dentro del vehículo.

El sospechoso del tiroteo masivo en California durante el Año Nuevo Lunar murió “por una herida de bala autoinfligida”, dijo la policía de Los Ángeles el domingo.

El sheriff del condado de Los Ángeles, Robert Luna, indicó que se rastreó una camioneta que tenía aviso de búsqueda y que cuando los agentes se acercaron, escucharon un disparo dentro del vehículo.

“El sospechoso sufrió una herida de bala autoinfligida y fue declarado muerto en la escena”, detalló.

