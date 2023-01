El TSE reiteró que el 21 de enero a las 0:00 horas el Registro de Ciudadanos iniciará con la recepción de expedientes de candidatos a cargos de elección popular.

La magistrada del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Blanca Alfaro explicó que este 20 de enero se realizará el llamado a las Elecciones Generales 2023 y el 21 de enero a las 0:00 horas el Registro de Ciudadanos iniciará con la recepción de expedientes de quienes busquen ser candidatos a cargos de elección popular.

Alfaro añadió que estas personas deberán de haber llenado previo a la presentación de su expediente, un formulario que se habilitará la madrugada del 21 de enero.

Anteriormente Alfaro Guerra, indicó que el hecho de que haya representantes de partidos políticos que se encuentren haciendo fila en las afueras del Registro de Ciudadanos, no garantiza que sean los primeros en inscribir a sus candidatos.

Esto se informó derivado de que al menos siete partidos políticos tienen a representantes ubicados en los alrededores del TSE haciendo cola, con sillas.

“Si ellos no tienen el formulario debidamente llenado y si alguien lo tiene primero, él va a pasar primero. No necesariamente el que esté haciendo cola me garantiza que voy a ser el primero. El que tenga la papelería es el que va a pasar”, dijo la magistrada Alfaro.