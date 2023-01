Habilitan aplicación para migrantes que buscan asilo en EE.UU.

La aplicación, llamada CBP One, permitirá a los migrantes en el centro y norte de México solicitar una cita en uno de los ocho puertos en Texas, Arizona y California.

Los migrantes que buscan asilo en la frontera entre Estados Unidos y México, ahora pueden usar una aplicación móvil para programar un horario para acercarse a un puerto de entrada terrestre, confirmó un portavoz de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), una herramienta que busca reducir los cruces ilegales; sin embargo, despertó preocupaciones sobre la privacidad y el acceso.

La aplicación, llamada CBP One, está disponible en inglés y español y permitirá a los migrantes en el centro y norte de México cargar su información biográfica y una foto y solicitar una cita en uno de los ocho puertos en Texas, Arizona y California, según una hoja informativa.

NEWS: DHS announces the new scheduling function in the CBP One mobile app is now live. Noncitizens in Central or Northern Mexico who seek to travel to the U.S. may use the @CBP app in advance & schedule an appointment at certain SW Border ports of entry. https://t.co/N2hVQa8OsL pic.twitter.com/IalrgqboXy

— Homeland Security (@DHSgov) January 12, 2023