Baldizón salió de prisión por un “sistema judicial corrompido”, expresa exfiscal Sandoval

Juan Francisco Sandoval, respondió a la alusión que hizo el excandidato presidencial, Manuel Baldizón al salir de prisión.

El exjefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Juan Francisco Sandoval, reaccionó a las declaraciones del excandidato presidencial, Manuel Baldizón, quien salió de prisión tras pagar una caución económica de 1.8 millones de quetzales.

Tras recuperar su libertad, Baldizón expresó que “Es una prueba más de que el principio de inocencia se ha respetado, soy inocente de lo que se me acusa, hoy me han otorgado varias faltas de mérito, significa que yo no participe en los hechos de los que me acusaba el exfiscal corrupto y prófugo que se encuentra hoy escondido en Estados Unidos.

Sandoval agradeció la alusión a su persona ya que eso lo mantiene vigente, “es una manifestación que no han superado los traumas que dejó, que descubriéramos los graves actos de corrupción en los que incurrieron”, manifestó el exfiscal.

“Efectivamente me encuentro en los Estados Unidos, a diferencia de usted, yo me encuentro gozando de protección en este país, usted fue condenado por corrupción, por haber recibido, lavado de dinero del narcotráfico, eso nos diferencia”, expresó Sandoval, quien también felicitó a Baldizón, porque ahora ya no tiene necesidad de usar cabestrillo,

#SomosDiferentes. Por alusión realizada por MB: 1) Qué bueno que siguió mejor del brazo; 2) Estoy en EE.UU. en Estados Unidos, con estatus de protección, usted cumplió condena por lavado y narcotráfico; 3) No salió de prisión por gracia de Dios, sino por la justicia prostituida. pic.twitter.com/L1NS4fLV8s — Juan Francisco (@JSandoval1982) January 12, 2023

Por último, Sandoval dijo lamentar que Baldizón invocara el nombre de Dios ya que su salida de prisión no es por su gracia, sino producto de un sistema judicial corrompido y prostituido ya que la mitad de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) responden a él porque fueron nombrados de forma anómala, algo que ya no investigará el Ministerio Público (MP).

Condenado en EE.UU.

El excandidato presidencial, Manuel Baldizón fue detenido en septiembre de 2018 por el Buró Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés) en Miami, Florida, Estados Unidos, señalado de lavado de dinero y conspiración, según informó la Policía Internacional (Interpol).

El 5 de octubre pasado Baldizón fue retornado a Guatemala tras cumplir una condena en Estados Unidos, donde se declaró culpable del delito de conspiración para lavado de dinero en noviembre de 2019.

A su arribo fue detenido y trasladado a Tribunales, ya que fue señalado por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y el Ministerio Público de haberse beneficiado con US$ 1.2 millones de “coimas” del contrato millonario con la constructora Odebrecht para reconstruir un tramo de la ruta al Pacífico.

También está señalado en el caso Transurbano, en el que el Ministerio Público investiga el manejo irregular de fondos asignados al sistema de transporte, parte de los cuales se habrían destinado a campañas políticas de Líder.

