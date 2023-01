Suspenden temporalmente todos los vuelos domésticos en Estados Unidos por falla

“La FAA continúa trabajando para restaurar completamente el sistema de información (aéreo...) luego de la interrupción”, informó la Administración de Aviación de Estados Unidos.

La Administración de Aviación de Estados Unidos (FAA) informó que suspendió temporalmente, hasta las 08:00 horas (de Guatemala), todas las salidas de vuelos domésticos, debido a una falla que afectaba a sus sistemas este miércoles.

“La FAA continúa trabajando para restaurar completamente el sistema de información (aéreo…) luego de la interrupción”, explicó la FAA en un comunicado publicado en sus redes sociales. “Si bien algunas funciones comienzan a estar nuevamente en línea, las operaciones del sistema aéreo nacional siguen siendo limitadas”, añadió la agencia.

Update 3: The FAA is still working to fully restore the Notice to Air Missions system following an outage.⁰⁰The FAA has ordered airlines to pause all domestic departures until 9 a.m. Eastern Time to allow the agency to validate the integrity of flight and safety information.

Por su parte, la Casa Blanca indicó que, de momento, no hay evidencia de que el problema informático que provocó la suspensión de los vuelos domésticos obedezca a un ciberataque, y agregó que el presidente Joe Biden fue informado de la situación. “No hay evidencia de un ataque cibernético por el momento, pero el presidente ordenó al DOT que realice una investigación completa sobre las causas. La FAA proporcionará actualizaciones periódicas”, tuiteó la secretaria de prensa Karine Jean-Pierre, refiriéndose al Departamento de Transporte y la Autoridad Federal de Aviación.

The President has been briefed by the Secretary of Transportation this morning on the FAA system outage. There is no evidence of a cyberattack at this point, but the President directed DOT to conduct a full investigation into the causes. The FAA will provide regular updates.

