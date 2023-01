Estudiantes anuncian apertura del Cunoroc para retomar las actividades presenciales

La Coordinadora General de Estudiantes de la Universidad San Carlos anunció la apertura de las instalaciones del Centro Universitario de Noroccidente.

La Coordinadora General de Estudiantes de la Universidad San Carlos anunció este 9 de enero, la apertura de las instalaciones del Centro Universitario de Noroccidente (Cunoroc) para retomar las actividades presenciales, aunque señalaron que no existen las condiciones para retomar las actividades presenciales.

A través de una conferencia de prensa los estudiantes, reiteraron que Walter Mazariegos fue electo rector a través de fraude con la complicidad de los integrantes del Consejo Superior Universitario, el que aseguran no toleran.

La pandemia del COVID-19 obligó a la población estudiantil y docente a adecuarse a una modalidad virtual emergente y temporal, pero sin las características, ni condiciones mínimas tecnológicas, pedagógicas y el control que garantice la calidad educativa, lo que ha contribuido en el declive académico e institucional, señalaron.

“La virtualidad, así como ha sido desarrollada, no aporta a la formación integral, lúdica y holística para el dominio teórico y las capacidades técnicas requeridas de un profesional, además de haber excluido a quienes no pudieron ajustarse a las condiciones mínimas y que hoy forman parte de las estadísticas de deserción. además de no existir una infraestructura de acceso a internet de calidad para los estudiantes.”, señala un comunicado.