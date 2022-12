PNC realiza patrullajes en helicóptero para reforzar seguridad

Agentes de las distintas comisarías y unidades especializadas de la institución han sido los asignados para los distintos operativos de seguridad.

Publicidad

Durante las últimas horas del año 2022 la Policía Nacional Civil (PNC) ha realizado patrullajes aéreos con la finalidad de continuar desarrollando operativos de seguridad ciudadana en distintos sectores del país, para prevenir hechos delictivos.

Agentes de las distintas comisarías y unidades especializadas de la institución han sido los asignados para realizar dicha tarea, según indica la PNC.

“Estas acciones son ejecutadas como parte del Plan Operativo 39-2022 Seguridad en Fiestas Navideñas y Fin de Año, promovido por el Gobierno de Guatemala a través del Ministerio de Gobernación (Mingob)”, se informó.

Por instrucciones del Presidente @DrGiammattei y la coordinación del Ministro @NapoleonBG_, la @PNCdeGuatemala realiza patrullajes aéreos sobre la ciudad capital para prevenir hechos delictivos y garantizar la seguridad de la población. pic.twitter.com/DJ5rDm7rgw — MinGob (@mingobguate) December 30, 2022

Patrullajes con helicópteros

La PNC indicó que se realizan patrullajes de reconocimiento aéreo con los helicópteros de la Unidad Aérea del Ministerio de Gobernación (Unagob), en apoyo a las unidades terrestres que incursionan en zonas de mayor incidencia criminal y áreas de difícil acceso, por tal motivo, las autoridades reiteran el llamado a la población guatemalteca a interponer su denuncia ante cualquier hecho delictivo.

Además, las fuerzas de seguridad instalaron puestos de registro y control vehicular en puntos estratégicos del país con la finalidad de verificar que los conductores no tengan pendiente órdenes de captura o que los vehículos no tengan reporte de robo. También se comprueba que no trasladen algún objeto ilícito como drogas, armas de fuego o municiones.

“Por instrucciones del Presidente Alejandro Giammattei y el Ministro de Gobernación, David Napoleón Barrientos, los patrullajes aéreos y terrestres son supervisados por altos mandos de la institución policial, con la finalidad de garantizar la protección de la vida y bienes de las personas”, añadió la institución. Por disparar al aire

El 31 de diciembre la PNC informó sobre la captura de varias personas que fueron sorprendidas realizando disparos al aire sin justificación alguna y también por portar armas de fuego de manera ilegal.

Dichas detenciones se dieron en lugares de los departamentos de Zacapa, Izabal y Baja Verapaz.

* Con información de PNC.

(Visited 11 times, 11 visits today)

Publicidad