Hospitales San Juan de Dios y Roosevelt atienden a 15 menores por quemaduras por pólvora

Durante las fiestas de Nochebuena y Navidad a los hospitales Roosevelt y San Juan de Dios ingresaron 15 menores de edad con quemaduras por pólvora.

Publicidad

Durante las fiestas de Noche buena y Navidad a los hospitales Roosevelt y San Juan de Dios ingresaron 15 menores de edad con quemaduras por pólvora.

Diez fueron atendidos en la emergencia de la Pediatría del Hospital Roosevelt. Uno de los niños presentaba amputación parcial de los dedos de la mano izquierda y tres tenían lesiones oculares. Además, tres pequeños sufrieron quemaduras por líquidos calientes.

En el caso del Hospital General San General San Juan de Dios, cinco fueron los niños que sufrieron quemaduras por la mala manipulación de la pólvora. De acuerdo con el reporte médico, las heridas eran leves, por lo que no ameritó su hospitalización.

#CBMInforma#Quemados#Ampliación Zona 12 de Villa Nueva y Zona 13 Ciudad. Dos menores han resultado con quemaduras por fuegos pirotécnicos, uno ingresado a la pediatría del @HRooseveltGT y otro se negó a su trasladado, @bomberosmuni cubrimos la emergencia pic.twitter.com/nt7LRSkOWp — Bomberos Municipales (@bomberosmuni) December 25, 2022

Recomendaciones

Con el propósito de evitar accidentes por quemaduras durante la época navideña, expertos del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) hacen las siguientes recomendaciones al manipular juegos pirotécnicos y al cocinar los alimentos.

Fuegos artificiales

No queme juegos pirotécnicos en envases de vidrio o plástico.

Estos debe quemarlos en lugares abiertos y lejos de fuentes de

calor.

calor. Si un juego pirotécnico no se quemó, no intente quemarlo de nuevo.

Lávese las manos después de quemar fuegos artificiales.

Los niños siempre deben estar acompañados de un adulto.

No almacene en casa los juegos pirotécnicos, pero si es necesario hacerlo déjelos fuera del alcance de los niños, en lugar seco, ventilado y sin fuentes de calor.

No guarde los juegos pirotécnicos en las bolsas de la ropa o mochilas.

En la cocina

Utilice guantes térmicos para manipular ollas y sartenes. Use ropa de manga corta o de mangas ajustadas. Evite usar prendas de vestir con flecos. No deje que los niños se acerquen a la cocina. Al destapar una olla hágalo por un lado para evitar que el calor le dé directamente en la cara. Tenga el cilindro de gas fuera del área de la cocina.

Cómo tratar la quemaduras

Según una nota del IGSS, las de primer grado afectan la capa externa de la piel, producen enrojecimiento, hinchazón y dolor. No se aplique cremas caseras, trátelas con agua corrida durante 10 minutos. De no haber dolor, irritación o fiebre en las primeras 48 horas, no es necesario trasladar a un hospital a la persona afectada.

“Las de segundo grado afectan la capa externa y la capa subyacente de la piel. Producen hinchazón, enrojecimiento y se producen ampollas, que no deben reventarse; consulte al médico”, se detalla.

Las quemaduras de tercer grado afectan la cara externa e interna de la piel. Necesitan atención médica inmediata.

(Visited 80 times, 80 visits today)

Publicidad