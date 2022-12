Emigrantes de Guatemala y México que se escondían en un picop fueron interceptados en Arizona

El conductor del vehículo enfrenta cargos criminales, informó la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos

Once emigrantes de Guatemala y México fueron descubiertos en la cabina y la palangana de un picop cerca de Sells, Arizona. El agente en jefe de la Patrulla Fronteriza de Arizona, John R. Modlin, dijo que el conductor, un ciudadano estadounidense, enfrenta cargos criminales.

Los emigrantes fueron procesados por ingresar ilegalmente a Estados Unidos.

Cabe resaltar que la Patrulla Fronteriza, tanto de Arizona como de Texas, ha hecho varias publicaciones sobre emigrantes localizados y se ha hecho común que vistan ropa de camuflaje para evitar ser detectados.

12/17: A Three Points Station agent arrested a U.S. citizen smuggler following a Tohono O'odham PD vehicle stop near Sells, AZ. Eleven migrants from Guatemala and Mexico were discovered in the cab and bed of the pickup truck. The driver faces criminal charges. #GreatWork pic.twitter.com/Ecf7XE9hz8

— John R. Modlin (@USBPChiefTCA) December 27, 2022