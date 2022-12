El ciclón bomba se cobra casi 50 muertes en EE.UU.

Calles de EE.UU. se vuelven pistas de patinaje por “ciclón bomba”

Decenas de calles y carreteras de Estados Unidos (EE.UU.) se han convertido, literalmente, en pistas de hielo, lo que dificulta la movilidad y el transporte, principalmente en las ciudades afectadas por la tormenta invernal conocida como “ciclón bomba”.

En videos que han circulado en redes sociales se observa como carreteras, caminos y calles se han convertido en enormes “pistas de patinaje”, lo que pone en riesgo a quienes tienen que salir conduciendo cualquier tipo de automóvil e incluso a transeúntes.

Con la presencia de esta tormenta se han batido varios récords de frío: -53°C en el oeste de Canadá, -38°C en Minnesota, pero también, más al sur, donde las temperaturas suelen ser más suaves en esta época del año, -13°C en Dallas y -8 °C en Houston.

La causa es un sistema de baja presión, causado por un “potente conflicto entre dos masas de aire”, una muy fría del Ártico y la otra tropical del Golfo de México.

Hasta este 25 de diciembre, el saldo por el fenómeno metereológico era de al menos 50 muertos, 1.7 millones de personas sin electricidad y miles de viajeros varados por vuelos cancelados.

Los cuerpos de algunas personas fueron hallados al interior de sus vehículos o atrapados bajo bancos de nieve. Otros decesos ocurrieron en carreteras, muy peligrosas por el suelo congelado y la poca visibilidad.

Las ciudades que más han sufrido los estragos de la tormenta son Atlanta, Chicago, Denver, Detroit y Nueva York.

Según el sitio Poweroutage.us, los estados más afectados por los cortes de energía eléctrica eran Carolina del Norte, Maine y Tennessee, donde el termómetro marcó mayoritariamente temperaturas bajo cero.

50 car pileup on the #Ohio turnpike near Sandusky. Multiple injured and 2 fatalities. pic.twitter.com/oGPOUCA1eH

— CrimeInTheD (@CrimeInTheD) December 24, 2022