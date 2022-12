Esto lo dijo el mandatario ucraniano ante el Congreso de Estados Unidos durante una visita que ha realizado a Washington.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, juró que su país nunca se rendirá ante Rusia al dirigirse a la sesión conjunta del Congreso de Estados Unidos el miércoles en la noche.

Este día el presidente ucraniano llegó a Washington donde horas antes se reunió con el presidente estadounidense, Joe Biden.

“Agradezco al presidente de los Estados Unidos por la cálida bienvenida y agradezco profundamente todo el apoyo de los EE.UU. y el pueblo estadounidense. Estoy seguro de que juntos podremos asegurar un futuro mejor, próspero y libre para nuestras dos naciones. La victoria de Ucrania también será la victoria de Estados Unidos”, publicó en su cuenta oficial de Twitter el mandatario.

I thank @POTUS for the warm welcome and I deeply appreciate all the support of the U.S. and the American people. I am confident that together we will be able to secure a better, prosperous and free future for both of our nations. Ukraine’s victory will also be America’s victory. pic.twitter.com/OhclRtwIJy

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 22, 2022