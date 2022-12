VIDEOS: Fuerte sismo de magnitud 6.4 sacude el norte de California

El USGS también dio cuenta de alrededor de una docena de pequeñas réplicas.

Un fuerte sismo de magnitud 6.4 sacudió la madrugada de este martes, 20 de diciembre de 2022, la costa del norte de California, provocando algunos daños, pequeños deslizamientos de rocas y el corte del suministro de energía eléctrica en miles de viviendas, informaron autoridades.

El Servicio Sismológico de Estados Unidos (USGS) precisó que el sismo, relativamente poco profundo, se registró 40 kilómetros al suroeste de la ciudad portuaria de Eureka, en el condado de Humboldt. No se emitieron alertas de tsunami. El USGS también dio cuenta de alrededor de una docena de pequeñas réplicas en el área, que se encuentra unos 400 kilómetros al noroeste de San Francisco.

Good morning Redwood Coast CA. Did you feel the magnitude 6.4 quake about 7.5 miles southwest of Ferndale at 2:34 am? The #ShakeAlert system was activated. See: https://t.co/zwOapjTWaA pic.twitter.com/eMSUAT3inw

— USGS ShakeAlert (@USGS_ShakeAlert) December 20, 2022