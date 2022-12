ONU pide a Guatemala “fortalecer y garantizar” la independencia de la justicia

El Alto Comisionado de la ONU se declaró "profundamente perturbado" después de que la fiscal anticorrupción Virginia Laparra fuera condenada a cuatro años de cárcel.

El Alto Comisionado de la ONU, Volker Türk, instó este martes 20 de diciembre, a Guatemala a “fortalecer y garantizar la independencia” de su sistema judicial, declarándose “profundamente perturbado” después de que la exfiscal de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) Virginia Laparra fuera condenada a cuatro años de cárcel en un acelerado juicio.

En Twitter, Volker Türk exigió a las autoridades guatemaltecas “fortalecer y garantizar la independencia del sistema judicial y la lucha contra la corrupción”, y dijo estar “profundamente perturbado” por que el sistema judicial de Guatemala “continúe estando socavado” y sus funcionarios, “criminalizados”.

El llamado se produjo cuatro días después de que se dictara una pena de 4 años de cárcel contra la fiscal anticorrupción Virginia Laparra, al cabo de un polémico juicio.

#Guatemala: UN Human Rights Chief @volker_turk is deeply disturbed at how the judiciary continues to be undermined and justice officials criminalized in the country. He calls on the authorities to strengthen & guarantee the independence of the justice system and fight corruption.

— UN Human Rights (@UNHumanRights) December 20, 2022