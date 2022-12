Ministerio de Trabajo verificará pago del aguinaldo

A partir de este 16 de diciembre se realizará el operativo para verificar que se haya hecho efectivo el pago del aguinaldo.

El Ministerio de Trabajo anunció que a partir del 16 de diciembre realizará operativo para verificar que se haya hecho efectivo el pago del aguinaldo. Dicha cartera tiene proyectado efectuar 2,620 inspecciones de aguinaldo.

En febrero pasado se hicieron 2,628 inspecciones para verificar el pago del aguinaldo correspondiente a 2021, y se estableció que 97 empresas no cumplieron con el pago del aguinaldo en 2021.

Las y los patronos que incumplan con el pago serán sancionados económicamente. Las multas son entre dos y nueve salarios mínimos vigentes para actividades no agrícolas, según el Código de Trabajo.

El plan del Ministerio de Trabajo es hacer una supervisión a nivel nacional a compañías entre grandes, medianas, pequeñas y micro; el personal también verificará el cumplimiento de las normativas laborales vigentes.

Pago del aguinaldo

El aguinaldo es un pago extraordinario que se otorga anual a las personas trabajadoras.

Las y los patronos están obligados a dar a sus trabajadores el equivalente al 100% del sueldo o salario ordinario mensual que devengue el o la trabajadora por un año de servicios continuos o la parte proporcional correspondiente.

El 50% debe hacerse efectivo en la primera quincena de diciembre. Y el otro 50%, en la segunda quincena del mes de enero siguiente. Sin embargo, hay quienes lo reciben en un solo pago.

Las y los patronos no pueden sustituir el pago del aguinaldo con dádivas o entregas en especie. Es decir, que no puede efectuarlo de otra manera que no sea dinero.

Vía Samanta Guerrero, Emisoras Unidas 89.7 FM*

