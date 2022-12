Sandra Torres se une a la tendencia Metaverso y comparte sus fotos

"¿Cuál les gusta más?", preguntó la política guatemalteca.

La excandidata presidencial por el partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Sandra Torres, se unió a la tendencia del Metaverso y compartió una serie de seis fotografías en las que aparece como un personaje de ficción.

“Nos unimos al trend del #Metaverso ¿Cuál les gusta más?”, preguntó Torres a sus seguidores por medio de su cuenta de Twitter.

Nos unimos al trend del #Metaverso.🧝🏻‍♀️🧿 ¿Cuál les gusta más? pic.twitter.com/HrTwlVxhzY — Sandra Torres (@SandraTorresGUA) December 9, 2022

Recientemente, la titular del Juzgado de Mayor Riesgo A, Claudette Domínguez, volvió a acaparar la atención de abogados y ciudadanía por su resolución en el caso contra Torres. La profesional decidió cerrar el proceso por financiamiento irregular y asociación ilícita durante la campaña electoral en 2015.

Este fallo también beneficia a otros ocho implicados en el caso, que surgió en 2019. Esta investigación llamó la atención pues la fiscal general autorizó tarde las pesquisas contra la política. Entre los beneficiados en ese caso está Gustavo Alejos.

No obstante, la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) aseguró que no apelaría la resolución de la jueza que cerró el proceso penal contra los implicados del caso. El titular de la Fiscalía, Rafael Curruchiche, dijo que luego de un análisis correspondiente tras la resolución de la jueza Claudette Domínguez, titular del Juzgado de Mayor Riesgo “A”, establecieron que no apelaran y señala que la decisión se toma “Jurídicamente y no política ni mediática”.

