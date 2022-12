La revista también reconoció “al espíritu” ucraniano, por la resistencia que han mostrado ante la invasión rusa.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, fue nombrado Persona del Año 2022 por la revista TIME, que también reconoció “al espíritu” ucraniano, por la resistencia que han mostrado ante la invasión de Rusia, iniciada en febrero pasado.

“Por demostrar que el valor puede ser tan contagioso como el miedo, por inspirar a pueblos y naciones a unirse en defensa de la libertad, por recordar al mundo la fragilidad de la democracia (y de la paz), Volodimir Zelenski y el espíritu de Ucrania son la Persona del Año 2022 de TIME”, escribió la revista neoyorquina.

TIME's 2022 Person of the Year: Volodymyr Zelensky and the spirit of Ukraine #TIMEPOY https://t.co/06Y5fuc0fG pic.twitter.com/i8ZT3d5GDa — TIME (@TIME) December 7, 2022

La decisión “nunca había estado tan clara”

“Ya sea que la batalla por Ucrania llene a uno de esperanza o de temor, Volodimir Zelenski ha galvanizado al mundo de una manera que no habíamos visto en décadas”, escribió Edward Felsenthal, editor de TIME, para quien la decisión de este año “nunca había estado tan clara”.

“En las semanas posteriores al inicio de los bombardeos rusos, el 24 de febrero, su decisión de no huir de Kiev, sino de quedarse y recabar apoyos, fue crucial. Desde su primera publicación de 40 segundos en Instagram el 25 de febrero, en la que mostraba que su gabinete y la sociedad civil estaban intactos y en su sitio, hasta los discursos diarios pronunciados a distancia ante instituciones como parlamentos, el Banco Mundial y los premios Grammy, el presidente de Ucrania estaba en todas partes”, explicó el editor de TIME.

TIME's Editor-in-Chief Edward Felsenthal (@efelsenthal) explains why Volodymyr Zelensky and the spirit of Ukraine was chosen as the 2022 Person of the Year #TIMEPOY https://t.co/WqRs5SqNrE — TIME (@TIME) December 7, 2022

Zelenski sucede al multimillonario empresario Elon Musk, jefe de SpaceX y Tesla y ahora dueño de la red social Twitter, quien fue la Persona del Año 2021.

Adicionalmente, la revista TIME reconoció a las mujeres de Irán como las Heroínas del Año 2022.

The Women of Iran are TIME's 2022 Heroes of the Year #TIMEPOY https://t.co/ZAKOOKS9zA pic.twitter.com/wO8fv9oe6B — TIME (@TIME) December 7, 2022

