Guatemaltecos se preparan para la Quema del Diablo

Este año los guatemaltecos demandan piñatas de diablo con la camisola de sus equipos de futbol favoritos.

En los alrededores del Parque Colón de la zona 1 de la Ciudad de Guatemala, se observa a vendedores fabricando y trasladando cientos de piñatas del diablo, a tan solo un día de la tradicional Quema del Diablo, que se realiza cada 7 de diciembre.

En comparación con años anteriores donde las tendencias han sido representar a políticos en las piñatas, este año la tendencia es “mundialista” ya que algunos clientes se han acercado desde principios de diciembre para comprar diablos con los uniformes de sus equipos favoritos, comentó Marco Antonio González, fabricante de piñatas.

Marco, recuerda que comenzó hace 26 años en la fabricación de piñatas, la falta de empleo lo llevó a aprender el oficio junto a sus hermanas con quienes continúa trabajando.

La elaboración de los diablos inicia con la realización de la base de alambre, luego pasa al empapelado con hojas bond y por último una persona se encarga de colocarle el color, el pelo, dientes, ropa; proceso que puede llevar entre dos horas a dos días de fabricación.

Los tamaños de piñatas de diablos varían desde las más pequeñas hasta los gigantes que pueden ser de cinco metros y sus precios oscilan entre los Q20 y los Q800.

Marco recomienda a las personas que queman piñatas del diablos, no incluir productos inflamatorios, no exceder en poner productos pirotécnicos, no quemarlo cerca de los cables de energía y mucho menos en áreas boscosas, agregó.

Prevención

A través de la campaña de “Celebración sin contaminación”, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales busca hacer conciencia sobre el daño que ocasiona quemar basura, dispositivos electrónicos, plásticos y químicos, ya que liberan sustancias tóxicas al aire y suelo, dañinas para el medioambiente, en el marco de esta celebración.

Quemaduras

El doctor Mynor Mejía jefe de sección e higiene y prevención de accidentes del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) dijo que la mayoría de accidentes de quemaduras por la mala manipulación de la pólvora se da entre la población de los 5 a 19 años de edad, eso debido a que las juego pirotécnicos son peligrosos y los que se están comercializando actualmente no tiene las instrucciones claras.

Con información de Karla Marroquín, Emisoras Unidas 89.7

