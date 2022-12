Tribunal programa sentencia contra acusados en el caso La Línea

El MP solicitó al Tribunal de Mayor Riesgo B una pena de 30 años de prisión al expresidente Pérez Molina y la ex vicemandataria Baldetti.

Jeannette Valdés, presidenta del Tribunal de Mayor Riesgo “B”, programó para este miércoles 7 de diciembre, a las 11:00 horas, la sentencia contra los acusados en el caso La Línea, entre ellos el expresidente Otto Pérez Molina y la ex vicepresidenta Roxana Baldetti.

Al salir del la audiencia de este 5 de diciembre, Baldetti expresó que el Tribunal que conoce el caso La Línea, es uno de los mejores que tiene el Organismo Judicial, ya que la jueza presidenta y las vocales tienen “buen prestigio”, “ella no se deja manipular, no se deja comprar como muchos jueces, si no que ella va a impartir justicia como toca”, manifestó la exfuncionaria.

Pérez Molina, indicó que en el caso La Línea, ha habido mucha presión, porque Thelma Aldana, Iván Velásquez y Juan Francisco Sandoval, hicieron mediático el caso, “Violaron nuestra presunción de inocencia, presentaron organigramas con fotos diciendo que éramos los que liderábamos una estructura criminal y eso lo que estaba haciendo era una condena pública, lo que estaba haciendo era presionar y además de eso darle una sensación a los guatemaltecos de que éramos unos delincuentes y eso no era así”, manifestó.

El exmandatario agregó que quienes armaron el caso están prófugos de la justicia, ya que lo hicieron por intereses políticos y personales.

Acusación contra Pérez y Baldetti

El expresidente Otto Pérez Molina y la ex vicemandataria Roxana Baldetti enfrentan juicio por supuestamente dirigir una red de defraudación aduanera conocida como La Línea.

En febrero de 2022 comenzó la declaración del exmandatario ante el Tribunal de Mayor Riesgo B y expuso una serie de argumentos para rechazar los señalamientos que hace en su contra la FECI.

Aseguró que no ha cometido actos ilícitos y que el caso en su contra carece de respaldo, pues no se menciona su nombre en los documentos que forman parte de los indicios.

Detalló que el mismo año en el que se presentó el caso La Línea se había anunciado la salida de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), lo que a su criterio tuvo cierto impacto en que resultara señalado.

Mientras tanto, Baldetti expuso que dejó el cargo de Vicepresidenta el 8 de mayo de 2015 y que permaneció el resto de ese mes, así como junio, julio y agosto en su casa, sin arraigo y sin ninguna otra medida. También sin que se oficializara alguna denuncia en su contra.

Con información de Edwin Bercián y Oscar Canel, Emisoras Unidas 89.7

