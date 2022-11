Explota carta bomba en embajada de Ucrania en Madrid

La policía estableció un cordón de seguridad alrededor de la embajada, ubicada en una zona residencial en el noreste de la capital española.

Un empleado de la embajada de Ucrania en Madrid, capital de España, resultó herido tras la explosión de una carta bomba ocurrida este miércoles, informaron fuentes policiales. La víctima sufrió heridas de “carácter leve” por “una deflagración” cuando manipulaba la carta, indicaron.

“Sobre las 13:00 horas de hoy, la Policía Nacional ha recibido aviso por una deflagración en la Embajada de Ucrania en Madrid. La misma se ha producido cuando uno de los trabajadores de la embajada manipula una carta (…) El trabajador ha resultado herido, en principio con carácter leve, y ha acudido por su propio pie a un centro hospitalario”, indicaron las autoridades.

“La Policía Nacional ya investiga los hechos, con participación de la Policía Científica”. agregaron. Se informó, además, que la policía estableció un cordón de seguridad alrededor de la embajada, ubicada en una zona residencial en el noreste de la capital española.

Tras el incidente en Madrid, el ministerio de Relaciones Exteriores de Ucrania informó que el Gobierno del presidente Volodimir Zelenski ordenó reforzar la seguridad de todas sus embajadas.

“El ministro Dmytro Kuleba ha ordenado reforzar la seguridad de todas las embajadas ucranianas. También ha pedido a las autoridades españolas que investiguen urgentemente este ataque”, indicó el portavoz del ministerio de Relaciones Exteriores, de Ucrania Oleg Nikolenko, en Twitter.

An explosive device hidden in an envelop detonated inside the embassy of Ukraine in Madrid. One staff member injured. FM @DmytroKuleba instructed to strengthen the security of all Ukrainian embassies. He also called on the Spanish authorities to urgently investigate this attack.

