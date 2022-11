Gálvez: “La Corte no garantizó lo más fundamental de un juez, que es la independencia judicial”

Miguel Ángel Gálvez enfrentaba un proceso de antejuicio centrado en el supuesto abuso de la prisión provisional.

Miguel Ángel Gálvez, quien renunció el pasado 15 de noviembre al Juzgado de Mayor Riesgo B, manifestó en el programa A Primera Hora de Emisoras Unidas que la Corte no garantizó lo más fundamental de un juez que es la independencia judicial.

Un día después de haber presentado su renuncia, desde el extranjero Gálvez se refirió al sistema de justicia guatemalteco, “Considero que, lamentablemente, el Organismo Judicial nunca ha sido independiente (…) El sistema de justicia definitivamente no funciona en Guatemala”, expresó Gálvez, quien agregó que desde mayo, se mantuvo en el cargo con un acoso sistemático y campañas constantes de criminalización.

Gálvez lamentó: “Que me hayan negado la posibilidad de mi defensa me genera mucha tristeza, por las violaciones constantes”, en relación al proceso de antejuicio que se seguía en su contra.

Gálvez recordó que desde el 2000, cuando estaba en Chiquimula, presentó papelería para magistrado de Sala de Apelaciones y después para magostado de la Corte Suprema de Justicia, “lamentablemente como no tenia ningún compromiso, ningún vinculo con un grupo de poder, definitivamente que no podía llegar”, manifestó el juez quien también se postuló para el cargo de Fiscal General.

Licenciado Miguel Ángel Gálvez: “Hay algunas propuestas (laborales en el extranjero), pero no he tomado una decisión. Estos momentos son difíciles. Hasta noviembre me mantuve en el cargo bajo un acoso sistemático” pic.twitter.com/6hO42Cyv5y

