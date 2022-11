¡Día histórico! La población mundial superó hoy los 8 mil millones

Para la ONU, este crecimiento “sin precedentes” es el resultado de un aumento progresivo de la duración de la vida gracias a los avances en materia de salud pública, nutrición y medicina.

La población mundial superó hoy, 15 de noviembre de 2022, los 8 mil millones de personas, según la estimación oficial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que lo considera “un importante hito en el desarrollo humano” y un recordatorio, en plena COP27, de “nuestra responsabilidad compartida de cuidar de nuestro planeta”.

Para la ONU, “este crecimiento sin precedentes” (había 2 mil 500 millones de habitantes en 1950) es el resultado “de un aumento progresivo de la duración de la vida gracias a los avances en materia de salud pública, nutrición, higiene personal y medicina”.

