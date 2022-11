VIDEO. Con un martillo, conductor de taxi pirata agrede a automovilista

Este acto, registrado en la zona 6, causó repudio en usuarios de redes sociales quienes se pronunciaron en la publicación del video:

En video fue captado un supuesto piloto de un “taxi pirata” cuando agredía con un martillo a un automovilista en la zona 6 de la capital. Las imágenes fueron compartidas por la página de Facebook Noticias Del Atlántico, las cuales muestran el momento en que un hombre con martillo en mano, amenaza y agrede al conductor de un vehículo particular sobre la 20 avenida, en “La Cuchilla”, zona 6.

Según información de la página de noticias, el agresor se conducía en un taxi no rotulado con número de placas P131JYK. Y la víctima sería una persona de la tercera edad. Se desconoce el motivo que desencadenó la furia del presunto taxista.

Este acto causó repudio en usuarios de redes sociales quienes se pronunciaron en la publicación del video:

“Que se puede esperar de esos pinches ladrones taxistas piratas”, “No importa cual sea el motivo de ese pleito no es la forma de actuar y menos con una persona mayor pero ahí está el vídeo para que las autoridades actúen”, “Por eso con tanta alegría ve uno cuando de una les dan pa bajo a esas escorias salidas y empleados de gente que trabaja en la municipalidad”, “Muy mal de parte del taxista pirata no debió actuar de esa manera pero hay que recalcar que así como hay personas prudentes de vehículo también hay imprudentes no importa si es de la tercera edad hay que respetar las leyes de tránsito tanto como a los demás conductores”, dicen algunos de los comentarios.

Capturan a conductor de “taxi pirata”

La Policía Nacional Civil (PNC) informó que capturó al conductor de un taxi pirata sindicado de uso de documentos falsificados, lavado de dinero u otros activos.

En un operativo de seguridad que realizaban policías de la comisaría 14, con el apoyo de investigadores de la PNC, se logró efectuar la captura de un supuesto taxista en la 9a. calle y avenida Petapa, zona 12.

Se trata de Erick Giovanni Hernández, de 44 años, alias “Cara Dura”, quien fue detenido cuando se conducía a bordo de un vehículo particular que funciona como taxi no registrado.

“Al solicitarle la solvencia se pudo establecer que es requerido por los delitos de uso de documentos falsificados, lavado de dinero u otros activos, de fecha 12 de octubre del 2022, orden girada por un juzgado de Guatemala:, dice el reporte policial.

