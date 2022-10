Grupo Lactalis señala que quesos Brie y Camembert marca Président nunca han estado contaminados

El Ministerio de Salud emitió una alerta por la contaminación de quesos con la bacteria Listeria monocytogenes; sin embargo, publicó imágenes de una marca no correspondiente.

Grupo Lactalis emitió un comunicado luego de que el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) publicara por error la información de que los quesos Brie y Camembert marca Président se sumaban a una lista de productos que podrían estar contaminados con la bacteria Listeria monocytogenes.

“El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, por este medio, presenta disculpa pública al haber incluido una imagen del producto Queso Brie, Soft-Ripened Cheese, de la marca PRÉSIDENT, haciendo de conocimiento de la población en general que este es de consumo libre”, agregó la cartera en la alerta emitida el pasado 21 de octubre en el que confundió los quesos de marca Président con los de otros proveedores, incluidos entre los productos que podrían estar contaminados.

“En Lactalis estamos siempre comprometidos con el bienestar y nutrición de nuestros consumidores y nuestra meta es seguir creciendo junto a nuestros aliados comerciales, proveedores, clientes y toda la comunidad que apoya nuestra incansable labor de ofrecer productos que cumplan con los reglamentos y estándares alimenticios. Los consumidores, sus familias y seres queridos pueden estar tranquilos y en plena confianza de que nuestro compromiso siempre será ofrecer productos sanos, exquisitos y con la más alta calidad”, expresó dicha entidad.

Alerta por quesos contaminados

La cartera encargada de la salud pública recomendó a la población en general que haya adquirido los productos Brie y Camembert, fabricados en Old Europe Cheese, Inc. De Benton Harbor y con fecha de caducidad hasta el 14/12/2022, a no ingerirlos y desecharlos, debido a que pueden estar contaminados con la bacteria Listeria monocytogenes.

Asimismo, la cartera recomendó tener especial cuidado al limpiar y desinfectar cualquier superficie o recipiente que pueda haber estado en contacto con estos alimentos para reducir el riesgo de contaminación cruzada.

