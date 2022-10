Taiwán celebra su primera marcha del Orgullo LGTBQ en dos años

Taiwán está en la vanguardia de los derechos LGTBQ en Asia, y se convirtió en el primer lugar en la región en legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo en 2019.

Decenas de miles de personas desafiaron este sábado los aguaceros en la isla de Taiwán para celebrar la primera marcha del Orgullo LGTBQ en dos años.

Taiwán está en la vanguardia de los derechos LGTBQ (lesbianas, gays, trans, bisexuales y ‘queer’) en Asia, y se convirtió en el primer lugar en la región en legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo en 2019.

En su capital, Taipéi, cada año se organiza una ran marcha del Orgullo, pero el año pasado no tuvo lugar debido a la pandemia de covid-19, que obligó a celebrar el evento en línea.

Este sábado, los festejos estaban de vuelta, con asistentes luciendo vistosos atuendos y portando banderas. Según los organizadores, unas 120.000 personas participaron en la marcha.

I am soaked, but that was fun! #TaiwanPride was a great event, and a huge turnout despite the weather #lgtbq #pride #台灣 #台北 #我的無限性 #Taiwan #taipei pic.twitter.com/98zZIhLtfn

— Matt Turner 🇨🇦🇹🇼 (@TunaPhish09) October 29, 2022