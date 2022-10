Manifestar a favor de una persona es “apología del delito”, dice relator contra la tortura

Lesther Castellanos, relator contra la tortura, calificó de “apología del delito” manifestación de apoyo para la exfiscal Virginia Laparra.

Previo a una audiencia prevista en el caso que se lleva contra Virginia Laparra en Quetzaltenango, el abogado denunciante y relator contra la tortura, Lesther Castellanos, opinó sobre las manifestaciones de apoyo para la exfiscal.

Castellanos fue consultado por periodistas acerca de las protestas en apoyo a la exjefa de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) en Quetzaltenango, a lo que calificó como “apología del delito”.

Al ser cuestionado si no se violenta la libertad de expresión con sus declaraciones respondió:

“Es que no lo digo yo licenciada, lo dice el Código Penal, acaso yo cree el Código Penal o las leyes de Guatemala. La apología del delito existe desde muchísimos años que yo naciera. A través de ciertos medios de estudio hay que ver de que la gente entienda cuáles son los tipos penales que pueden hacer. El ciudadano de a pie puede hacer todo aquello que la ley no prohíba, pero eso está prohibido, pero eso no lo digo yo. Y el funcionario público puede hacer expresamente lo que dice la ley, entonces, ustedes pueden hacer lo que ustedes quieran y libertad de expresión, siempre y cuando no sea delito”, insistió el funcionario.