Pese a dudas en experiencia, candidato oficial sigue en proceso a contralor

Durante la reunión de ayer, la comisión de postulación para contralor general acordó iniciar hoy la votación para conformar la nómina con los seis profesionales que se remitirá a los diputados.

Publicidad

Las presiones para que algunos profesionales continúen en el proceso para contralor se vuelve a evidenciar. Ya que algunos comisionados decidieron que Erick Mazariegos Salas vuelva a integrarse en el proceso.

El candidato que se liga al gobierno de Alejandro Giammattei había sido apartado del proceso. Ya que no se aceptaron las pruebas de descargo que cuestionaban los 10 años de profesión como auditor, requisito establecido en la Constitución.

Y es que diputados recordaron que el oficialismo en el Congreso atrasó la instalación de la comisión postuladora para que Mazariegos Salas llegara a la edad requerida para estar en el proceso.

Los comisionados discutieron ayer el caso de Mazariegos Salas y de César Armando Elías Ajca, ya que durante la votación para aceptar su defensa no se obtuvieron los 16 votos, por lo que se hizo una consulta jurídica si correspondía aceptarlos o no.

La respuesta legal por la Universidad Francisco Marroquín indicó que es decisión de cada comisionado. Si se acepta o no a los candidatos señalados.

En ambos casos no se aceptaron las pruebas de descargo, pero seguirán en el proceso. No obstante, Mazariegos Salas no alcanzó la nota mínima que se fijó para estar entre los 12 aspirantes con mejores notas.

Otro de los aspirantes que continúa, ya que sí se aceptó las pruebas de descargo, es Frank Helmuth Bode Fuentes.

Algunos integrantes de la comisión fijaron su postura sobre la continuación y aceptación de pruebas, pero Miltón Fuentes, del Colegio de Contadores y Auditores Públicos, cercano a Mazariegos Salas, indicó que la comisión continúa cometiendo errores por la variación en los votos para ciertos temas.

Comienza votación para contralor

Aunque hubo un retraso en la conformación de la nómina, los comisionados acordaron que hoy se iniciará con la selección de los seis candidatos que se presentarán a los diputados.

La selección se hará entre los profesionales con nota mayor de 70 puntos.

La inminente salida de Mazariegos Salas hace que el oficialismo en el Congreso busque a un candidato con mejor punteo.

Analistas señalaron que la elección de contralor general debe garantizar independencia de políticos para que se logre la fiscalización adecuada y no haya revancha hacia políticos.

Los seleccionados

El listado de los aspirantes que lograron la nota mínima son Carlos Humberto Echeverría Guzmán, Jorge Luis Maldonado, Frank Bode Fuentes, Juan Carlos de la Cruz Pereira, Adriana Estévez Clavería y Carlos Enrique López Gutiérrez.

También están Julio Otoniel Roca Morales, Marco Antonio Vélez González, Cesar Elías, José Alberto Ramírez Crespín, Marvin Antonio Berdúo Matzir y Bernardino Rosales Méndez.

(Visited 2 times, 2 visits today)

Publicidad