Coordinador anticorrupción de EE.UU. da detalles de su visita a Guatemala

El titular del Minex se reunió con el funcionario estadounidense.

El Coordinador Global Anticorrupción de Estados Unidos (EE.UU.), Richard Nephew, y su comitiva visitaron Guatemala el 24 y 25 de octubre, por medio de sus redes sociales, el funcionario estadounidense dio detalles de su visita al país.

Visited Guatemala to speak with government officials, civil society, justice sector stakeholders, and business leaders about how we can strengthen efforts to counter corruption and bolster the rule of law, transparency, and press freedom 🇺🇸🤝🇬🇹

