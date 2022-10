Huracán Julia causa graves daños en Nicaragua y se desplaza con fuertes vientos

En Guatemala, la Conred declaró alerta roja en todo el país y emitió un mapa de riesgos.

El huracán Julia impactó este domingo en la costa Caribe de Nicaragua con vientos e intensas lluvias y se internaba en su territorio, tras golpear el archipiélago colombiano de San Andrés y Providencia sin reporte de daños ni víctimas.

Al momento de impactar en tierra, los vientos del meteoro alcanzaban los 136 km/h, según el reporte. En Bluefields, los vientos huracanados y las lluvias intensas comenzaron a sentirse hacia la medianoche, constataron fotógrafos de AFP. Hay reportes de techos despegados, árboles caídos y no hay fluido eléctrico en la ciudad, que permanece a oscuras, según medios oficiales.

Tras su ingreso por el Caribe, Julia se moverá a través del territorio hasta salir en la tarde o noche del domingo al océano Pacífico como una tormenta tropical, según las proyecciones del CNH.

Mientras tanto, el archipiélago colombiano de San Andrés y Providencia, donde habitan unas 48 mil personas, fue azotado por los vientos de Julia antes de alcanzar la costa nicaragüense, pero las autoridades no habían reportado daños significativos ni víctimas.

Hurricane #Julia Advisory 12A: Julia Moving Westward Across Nicaragua, Still as a Hurricane. Life-Threatening Flash Floods and Mudslides Possible From Heavy Rains Over Central America and Southern Mexico Through Tuesday. https://t.co/tW4KeFW0gB

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) October 9, 2022